Grealish: "Spero di ripagarli con gol e trofei"

È lo stesso Grealish a parlare - in un’intervista esclusiva dello speciale – del proprio trasferimento dall’Aston Villa al Manchester City: “Quando attraversi un periodo di secca, come è accaduto a me negli ultimi mesi, è difficile perché tutti dicono per tutti i soldi che abbiamo speso dove sono i suoi gol, i suoi assist? Lo capisco, ma devo vederlo come un privilegio il fatto che il club abbia voluto spendere così tanto per avermi. Spero di ripagarli con gol, assist e trofei. Non ci penso troppo al mio prezzo perché credo quel tipo di pensiero ti possa ingabbiare. Cerco di divertirmi, cerco di vedermi come un giocatore spontaneo, come quando ero ragazzino, sono sempre stato quel tipo di giocatore.”