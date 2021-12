Cagliari, arriva Calafiori: c'è intesa con la Roma

"La società è la prima responsabile del difficile momento attraversato dalla squadra, a gennaio interverremo sul mercato". Nei giorni scorsi il presidente del Cagliari Tommaso Giulini era stato chiaro in merito ai possibili nuovi rinforzi da regalare a Mazzarri a gennaio, parole che adesso sono seguite dai fatti. Dopo aver chiuso per il prestito di Lovato con l’Atalanta e in attesa di definire gli ultimi dettagli con il Sassuolo per Goldaniga, la società rossoblù ha raggiunto l'intesa con la Roma per il prestito secco di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002. Accordo totale tra i due club e anche con gli agenti del calciatore, tanto che la documentazione per il trasferimento del giocatore in Sardegna è già pronta.