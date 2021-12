Roma vicina a Maitland-Niles, terzino dell'Arsenal

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma alcune squadre hanno già individuato i profili su cui puntare per chiudere i primi colpi. La Roma è tra queste. Tiago Pinto è vicino a portare a termine il primo rinforzo da regalare a José Mourinho per migliorare la rosa: si tratta di Ainsley Maitland-Niles, terzino destro inglese classe 1997 di proprietà dell'Arsenal. La Roma ha chiesto il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. I contatti tra le parti sono buoni e un accordo è vicino, ma la stretta di mano non c'è ancora. La Roma offre 500/750mila euro per il prestito oneroso, includendo un diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni, ma l'Arsenal chiede di più: le cifre esatte per il trasferimento verranno decise nelle prossime ore. Con Maitland-Niles invece l'accordo verrà chiuso nella giornata di lunedì 27 dicembre: importante, nella scelta del giocatore, è stata la presenza di Tammy Abraham in rosa, un connazionale che sarà di aiuto per lui in termini di adattamento. Mourinho troverebbe un elemento importante sulla corsia di destra, dove finora ha potuto puntare sul solo Karsdorp, con il giovane Reynolds non considerato ancora al top.