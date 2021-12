La storia di Ainsley Maitland-Niles, il jolly dell'Arsenal che nel 2017 ha vinto da protagonista il Mondiale Under 20 con l'Inghilterra, insieme a Tomori. Nei Gunners da quando aveva sei anni, adesso è l'obiettivo della Roma di Mourinho ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE DI MERCATO Condividi

La Roma ha messo nel mirino Ainsley Maitland-Niles, l'esterno destro inglese classe 1997 di proprietà dell'Arsenal, club in cui gioca da quando aveva sei anni. Il giocatore ha svolto tutte le trafile nel settore giovanile dei Gunners, fino a esordire in prima squadra il 9 dicembre del 2014, in un Galatasaray-Arsenal di Champions League in cui Arsène Wenger gli concesse il debutto tra i pro, facendolo diventare il secondo giocatore di sempre a scendere in campo in Europa con la maglia dei Gunners, all'età di 17 anni, 3 mesi e 10 giorni, dietro solo a Jack Wilshere. Maitland-Niles, però, non è mai riuscito a confermare le grandi aspettative su di lui riposte: e pensare che a 19 anni si laureava campione del mondo con l'Under 20 dell'Inghilterra (estate 2017), giocando insieme a Fikayo Tomori. Nell'Arsenal, con il passare degli anni e degli allenatori, non troverà mai spazio con grande continuità, tanto da non nascondere preoccupazioni e lamentele sul poco minutaggio che gli veniva concesso: nella scorsa estate Arteta gli aveva promesso più spazio, ma da agosto a oggi Maitland-Niles ha collezionato solo undici presenze.

Profilo, ruoli e caratteristiche di Maitland-Niles L'operazione Roma vicina a Maitland-Niles, esterno dell'Arsenal E di queste undici presenze, tutte sono arrivate come centrocampista centrale. La Roma lo vuole come rinforzo per la corsia di destra per la difesa, ma l'inglese di recente si è trovato a suo agio anche in mezzo al campo. Lui invece ama giocare esterno destro: "Mi trovo bene quando ho spazio sulla fascia", aveva detto qualche anno fa. Corsa e spinta sono due delle sue migliori caratteristiche, ma sa difendere molto bene ed è per questo che i suoi allenatori lo hanno spesso schierato davanti alla difesa. Maitland-Niles è un giocatore duttile: può occupare anche il posto come esterno sinistro, essendo bravo con entrambi i piedi. Insomma, se la Roma dovesse concretizzare il suo arrivo - come sembra -, otterrebbe un vero jolly.

I numeri di Maitland-Niles Arrivato in prima squadra come una delle tante promesse del settore giovanile dell'Arsenal, Maitland-Niles non è mai riuscito a ottenere un posto da titolare fisso. La stagione più completa l'ha svolta durante l'annata 2019/2020, quando con Arteta ha collezionato ventotto presenze. In totale, Maitland-Niles conta 132 presenze con la maglia dei Gunners e 87 in Premiers League (di cui 15 con la maglia del West Bromwich, dove ha trascorso in prestito la seconda metà della scorsa stagione). La discontinuità di presenze lo ha portato spesso a chiedere maggiore tempo. Una volta pubblicò una storia su Instagram in cui taggava l'Arsenal e chiedeva di essere trasferito in un club dove si sentisse realmente voluto e dove gli venisse concesso di giocare con più continuità. La Roma sembra essere il profilo ideale.

Vittima di insulti razzisti a 12 anni: "L'Arsenal non fece niente" La frecciata Maitland-Niles: "Io insultato, ma l'Arsenal..." Tre anni fa, in occasione di una conferenza alla vigilia di un match di Europa League, Maitland-Niles aveva raccontato un episodio che lo vide coinvolto, essendo stato vittima di insulti razzisti a causa del colore della sua pelle: "Ero in Germania e al momento di andare a battere una rimessa laterale, sono stato insultato in vario modo. Lì per lì non potevo fare nulla, quindi ho continuato semplicemente a giocare, ma a fine partita sono andato a riferire allo staff dell'Arsenal quello che è successo. La società però non ha fatto nulla". Con una frecciatina che dimostra anche la sua personalità: quando ha da dire ciò che non gli va, non si nasconde.