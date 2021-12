Come riportato da As, il nuovo allenatore blaugrana Xavi avrebbe chiesto alla società un attaccante nel calciomercato di gennaio e il numero 9 della Juventus è la sua prima scelta. Morata è di proprietà dell'Atletico Madrid ed è a Torino in prestito JUVE-DYBALA, PER IL RINNOVO SITUAZIONE IN STAND-BY Condividi

In Spagna sono sicuri: Alvaro Morata è il primo obiettivo per l'attacco del Barcellona nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto scrive As, l'allenatore blaugrana Xavi ha chiesto il centravanti della Juventus per rinforzare un reparto che è stato costretto a fare a meno di Aguero, ha bocciato Luuk de Jong e che ha accolto da pochi giorni Ferran Torres, acquistato dal Manchester City. Sarrebbe stato lo stesso Xavi a dare il via alla possibile operazione, prendendo informazioni sulla situazione di Morata, che in questa stagione con i bianconeri ha giocato 23 partite tra Serie A e Champions League, con 7 reti e 3 assist.

Il filo diretto Barcellona-Atletico vedi anche Serie A e non solo: i calciatori in vacanza. FOTO Stando a quanto riporta As, ci sarebbe già un dialogo in piedi tra il club catalano e Juanma Lopez, agente dell'attaccante, mentre non ci sono stati contatti tra Barcellona e Juventus. Morata è a Torino in prestito dall'Atletico Madrid e Xavi punterebbe su di lui a lungo termine, con un acquisto a titolo definitivo e non prelevandone il cartellino per sei mesi. L'allenatore del Barcellona, spiega il quotidiano, considera Morata uno dei migliori attaccanti al mondo per versatilità, esperienza e professionalità. Dalla sua, il club blaugrana avrebbe un filo diretto con l'Atletico, legato anche al ritorno di Griezmann a Madrid nella scorsa estate: i Colchoneros dovrebbero versare al Barca altri 40 milioni, la stessa valutazione del cartellino di Morata. Che ben conosce lo spogliatoio blaugrana, dove ha tanti amici da Sergio Busquets fino a Pedri e Jordi Alba.