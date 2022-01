Il mercato di gennaio sta per cominciare ufficialmente e la Juventus comincia a muoversi sul fronte attaccante: la società bianconera continua i contatti per Mauro Icardi. Sondaggi, richieste di informazioni, con i due club che non hanno ancora cominciato a ragionare su eventuali formule con le quali provare a portare a termine la trattativa. Sicuramente si tratta però di segnali , con la Juventus che nei prossimi giorni deciderà se provare ad affondare il colpo e fare sul serio per l'attaccante del Paris Saint-Germain. Da parte sua, il club francese dovrà capire se sarà disposto eventualmente ad accettare una soluzione in prestito senza diritto di riscatto , che al momento sarebbe l'ipotesi maggiormente gradita dai bianconeri. Questo anche perchè la Juventus vorrebbe attendere l'estate per scegliere con maggiore calma quello che dovrà essere l'attaccante del futuro.

Intrigo Morata con il Barcellona

La Juventus comincia a pensare a Mauro Icardi anche perchè su Alvaro Morata ha cominciato a muoversi il Barcellona. L'ipotesi che l'attaccante spagnolo possa lasciare Torino sta infatti prendendo corpo in queste ore. Per il momento, anche questa è una trattativa allo stato iniziale, anche perchè in questo caso non sarebbero soltanto due i club coinvolti, ma tre, visto che il cartellino di Morata è di proprietà dell'Atletico Madrid. I Colchoneros sarebbero disposti a concedere il calciatore al Barça in prestito, a patto che i Blaugrana inseriscano nell'operazione un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, ipotesi che non convince la società catalana. Dal canto suo, la Juventus per lasciar partire Morata ha bisogno di un sostituto, con il Barcellona che nelle ultime ore ha proposto Depay, soluzione che non ha scaldato gli entusiasmi in casa bianconera. Le parti sono dunque al lavoro, con il calciatore che non sarebbe contrario a lasciare la Juventus, visto che con tutta probabilità il club torinese non lo riscatterà a fine stagione.