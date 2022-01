Calafiori-Cagliari, c'è accordo ma la Roma attende

Le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Sardegna del terzino classe 2002, ma i giallorossi attendono l'arrivo di Maitland Niles e di conoscere i tempi di recupero di Spinazzola per sbloccare la trattativa

È stand-by per il passaggio al Cagliari di Riccardo Calafiori. I sardi e la Roma hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito secco del giocatore, ma i giallorossi hanno bloccato (per ora) il tutto. Calafiori, infatti, è l'unico terzino sinistro a disposizione di Mourinho oltre al titolare Vina. Per questo motivo la Roma vuole aspettare l'arrivo dall'Arsenal di Maitland-Niles, ma vuole anche verificare i tempi di recupero di Spinazzola. Dopodiché potrà arrivare il via libera per Calafiori.