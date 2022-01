Calciomercato Milan, le mosse per gennaio

Botman è l'obiettivo ma solo se il Lille aprirà al prestito con diritto di riscatto. Serve sostituire Kjaer ma non solo, perché la trattativa con Romagnoli per il rinnovo non decolla MERCATO: ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE DI GENNAIO Condividi

L'obiettivo principale resta un difensore centrale per il quale il Milan proverà a fare uno sforzo nel mercato di gennaio. Non uno qualunque, servirà un rinforzo che possa migliorare la rosa nell'immediato per sostituire l'infortunato Kjaer, ma soprattutto accrescere il valore della difesa quando il danese tornerà a disposizione, per permettere a Pioli di gestire un quartetto di livello internazionale.

Il sostituto ideale di Kjaer il profilo Tutto quello che devi sapere su Sven Botman Ecco perché gli occhi della dirigenza rossonera si sono posati da tempo su Sven Botman, colosso di 195 cm, ventunenne olandese del Lille, arrivato dall'Ajax per 8 milioni di euro nell'estate 2020. Il “problema” è che dopo un anno e mezzo di Ligue1, il centrale mancino ha praticamente quadruplicato il suo valore, visto che il club francese chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Soldi che il Milan non può spendere in questo mercato di gennaio, ma che potrebbe comunque mettere in preventivo se il Lille aprisse all'ipotesi di un prestito con diritto riscatto. Difficile ma non impossibile, considerati i buoni rapporti tra i due club, dall'affare Leão alla partecipazione in passato del gruppo Elliot nella proprietà del Lille.

Le alternative a Botman Botman dunque resta l'obiettivo, oltre ad una serie di giocatori che il Milan sta seguendo in alternativa all'olandese e per i quali ha chiesto informazioni in queste settimane. Diallo del PSG piaceva per adattabilità a diversi ruoli e situazioni di gioco, ma i parigini chiedono una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro, che secondo il Milan non rispecchiano il reale valore del giocatore. Sarr del Chelsea è stato proposto poco prima di Natale ma per ora non convince pienamente.

Il rinnovo di Romagnoli… approfondimento Tutti i giocatori in scadenza a giugno 2022 Il Milan non vuole comprare tanto per comprare, soprattutto dopo essere uscito dall'Europa e avendo già quattro centrali in rosa: Gabbia e Kalulu, oltre ai titolari Tomori e Romagnoli. E, vista l'incertezza sulla permanenza del capitano (a scadenza di contratto nel giugno 2022) serve un centrale che possa eventualmente anche prenderne il suo posto in futuro, nel caso in cui lo stesso Romagnoli dovesse decidere di non rinnovare con i rossoneri. La trattativa è complicata perché il Milan gli ha offerto un ingaggio molto più basso rispetto a quello attuale.