Calciomercato Roma, le mosse per gennaio

Tre i ruoli da rinforzare: un difensore centrale (dopo il passaggio alla difesa a 3), un vice Karsdorp e un centrocampista. Maitland-Niles dell'Arsenal e Kamara del Marsiglia i nomi caldi per permettere a Mourinho di centrare la rimonta Champions

Quanto crede la Roma alla possibilità di correre per il quarto posto? Gira tutto intorno a questo obiettivo, difficile ma non impossibile. La zona Champions è distante 6 punti ma per partecipare alla corsa c’è bisogno di un passaggio obbligato: il completamento della rosa con ricorso a un extrabudget al momento non previsto. Come tutte le società del mondo la Roma vorrebbe monetizzare dalle vendite prima di acquisire nuovi tesserati ma al momento il mercato in uscita prevede soltanto qualche timido contatto su prestiti senza obbligo di riscatto.

I rinforzi in difesa… approfondimento Roma e Maitland-Niles, trovato il primo accordo Sarebbero tre i ruoli da rinforzare. Una situazione importante ma non proprio urgente riguarda i difensori centrali: con il passaggio alla linea a 3 il numero è insufficiente, soprattutto a causa delle tante assenze di Cris Smalling. Di più urgente c’è il ruolo da vice Karsdorp, non esiste al momento un sostituto. Reynolds non è ancora pronto e Ibanez quando si deve adattare soffre molto, come in occasione del duello a tutta fascia con Perisic in Roma-Inter. Il profilo scelto sarebbe quello di Ainsley Maitland-Niles ma fare affari con l’Arsenal è sempre complicato. Nonostante abbia appena 8 presenze in Premier la società londinese spinge per prestito con obbligo di riscatto, una formula considerata troppo impegnativa da Tiago Pinto