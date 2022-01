Rangnick: "Futuro Pogba? È tutto nelle sue mani"

L'allenatore tedesco sul futuro del centrocampista: "Prima di un confronto sul rinnovo deve pensare a ritornare in forma. Poi è tutto nelle sue mani, non devo convinverlo io a restare". Su Martial: "Vuole andare via per trovare più spazio, posso capirlo"

È iniziato il 2022, anno della scadenza del contratto di Paul Pogba con il Manchester United. Il 30 giugno si avvicina sempre più, a breve il francese sarà libero di firmare a parametro zero con un nuovo club e, al momento, la trattativa per il rinnovo non decolla. Anzi, il francese sembra sempre più lontano dai Red Devils, che già in questi ultimi mesi si sono abituati a convivere con la sua assenza. Appena 9 partite in Premier League in questa stagione, poi un lungo stop iniziato con una squalifica di due giornate e proseguito a causa di un infortunio muscolare subito in Nazionale. Il Manchester United progetta il rientro di Pogba, al momento prioritario rispetto al suo rinnovo di contratto come confermato da Rangnick: "Prima di un possibile confronto sul prolungamento ha bisogno di rimettersi in forma. Abbiamo parlato di persona quando è tornato da Dubai, in questo momento è tutto nelle sue mani. Non devo convincerlo io a restare", le parole dell'allenatore.