Morata e la Juventus , avanti insieme. È la volontà del club bianconero che lunedì pomeriggio ha incontrato (insieme a Massimiliano Allegri) l'attaccante spagnolo, da giorni nel mirino del Barcellona . I blaugrana si erano fatti avanti per un prestito di 18 mesi, ma senza mai avanzare offerte all'Atletico Madrid, club proprietario del cartellino di Morata. Una mossa che ha infastidito la Juventus. Allegri vuole che lo spagnolo rimanga , continuando così a puntare su di lui. La società, inoltre, ha spiegato al giocatore che non sono state prese decisioni definitive sul possibile riscatto da 35 milioni di euro al termine della stagione.

La decisione di proseguire con Morata è dovuta anche a un altro fattore: sul mercato non ci sono alternative alle condizioni della Juventus che prenderebbe un giocatore in prestito solo per sei mesi. Resta fredda, dunque, l'ipotesi Mauro Icardi dal Paris Saint Germain visto anche l'ingaggio alto. I bianconeri vogliono pensare alla prossima stagione e all'attaccante del futuro. Per questo motivo la Juve vorrebbe bloccare Scamacca già in questa sessione per toglierlo dal mercato. Più difficile, invece, la pista Vlahovic.