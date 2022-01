Dopo due anni Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa . È l'ultima idea di mercato dei rossoblù che pensano al clamoroso ritorno dell'attaccante polacco per rafforzare la squadra a disposizione di Shevchenko. Il Genoa, che tratta anche con l'Atalanta per Miranchuk e Piccoli, ha già trovato l'accordo con l'Herta Berlino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto . Un'operazione da 17 milioni di euro in totale. La decisione, però, spetta a Piatek che non ha detto subito sì: il polacco sta riflettendo visto che ha varie offerte.

I numeri di Piatek

La storia di Piatek al Genoa inizia l'8 giugno 2018 quando il KS Cracovia annunciò il trasferimento in Italia dell'attaccante. Per il polacco fu subito exploit: 19 gol in 21 presenze tra campionato e Coppa Italia. Numeri e prestazioni che portarono all'interesse del Milan che, a gennaio 2019, spese 35 milioni di euro più bonus per acquistare il giocatore. Da gennaio 2020 Piatek veste la maglia dell'Herta Berlino, ma dopo un buon rendimento nel primo anno e mezzo (11 gol e 3 assist in 48 presenze) ha trovato poco spazio nella stagione in corso. Appena 358 minuti in campo con un gol messo a segno il 2 ottobre 2021 contro il Friburgo.