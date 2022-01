Roma, ultimatum all'Arsenal per Maitland Niles

Una risposta entro 72 ore. È la richiesta della Roma all'Arsenal per Maitland-Niles. Mourinho ha fretta e vuole un esterno, per questo motivo i giallorossi hanno lanciato l'ultimatum al club inglese. L'offerta della Roma è di un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. L'Arsenal tentenna e continua a non dare risposte definitive. In tre giorni, dunque, la trattativa potrebbe andare in porto o arenarsi.