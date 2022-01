Dopo Suso e Papu Gomez, il Siviglia e il ds Monchi tornano a guardare in Italia per rafforzare la trequarti. Gli andalusi cercano un rinforzo a causa degli infortuni di Suso (operato il 10 dicembre alla caviglia sinistra, out tre mesi) e Lamela (intervento alla spalla destra il 3 dicembre, fuori quattro mesi) e pensano a Riccardo Orsolini . L'ala destra del Bologna piace alla squadra di Lopetegui, attualmente seconda in classifica nella Liga alle spalle del Real Madrid, e ci sono stati i primi contatti tra le parti. L'idea del Siviglia è di un prestito con diritto di riscatto.

I numeri di Orsolini

leggi anche

Italiani più pagati nella storia: Insigne sarà 3°

In caso di passaggio al Siviglia per Orsolini sarebbe la prima esperienza in carriera all'estero. Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, ha un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2024. In stagione ha disputato 14 partite tra campionato e Coppa Italia (in totale 736 minuti) con 3 gol e 3 assist. A dicembre, tuttavia, ha giocato dall'inizio solo un match, contro il Sassuolo.