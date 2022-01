Samp: è fatta per Rincon. Contratto di sei mesi

La Sampdoria ha messo a segno il primo acquisto per questa sessione invernale di calciomercato: si tratta del centrocampista del Torino, Tomas Rincon. Sarà il venezuelano classe 1988 il sostituto di Adrien Silva, che nei giorni scorsi ha rescisso per iniziare una nuova esperienza con l'Al-Wahda. La Samp ha trovato l'accordo con il venezuelano che firmerà un contratto di sei mesi, la stessa durata di contratto che gli sarebbe rimasta anche qualora fosse rimasto in granata. Il desiderio di Rincon infatti è quello di non proiettarsi troppo in là, ma di mettersi in gioco e valutare - al termine della stagione - insieme al club blucerchiato se proseguire o prendere due strade diverse. Per la seconda parte di stagione, però, sarà al servizio di D'Aversa.