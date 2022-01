Pradè: "Bravi a completare la rosa. Ora le uscite"

Quella di giovedì è stata un'importante giornata di calciomercato in casa Fiorentina. Dall'Hertha Berlino è arrivato Krzysztof Piatek, che venerdì concluderà la seconda parte delle visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della squadra viola. Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato con soddisfazione la seconda operazione di mercato messa a segno, dopo Ikoné: "Dovevamo completare due reparti: abbiamo preso un quinto esterno per avere più soluzioni e più freschezza, perché abbiamo un allenatore che chiede tanto agli esterni. Poi serviva un vice Vlahovic, che ci potesse dare sicurezze: siamo stati bravi a chiudere le trattative in breve tempo e ora speriamo di alzare il livello della squadra. Ora dobbiamo pensare ai calciatori che giocano di meno, quelli che vogliono più spazio e per questo ci occuperemo delle uscite". Su Vlahovic, nessuna novità esce dalla bocca di Pradè: "Su di lui si sono già espressi il presidente e il direttore generale. Io non ho nulla da aggiungere".