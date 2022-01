Dopo aver trovato l'accordo sul trasferimento, sulla base di un prestito secco per 500 mila euro più altri 500 di bonus, il contratto del centrocampista inglese è stato ufficialmente depositato in Lega. L'arrivo a Roma è previsto per la giornata di venerdì

Ainsley Maitland-Niles sta per iniziare ufficialmente la sua avventura con la maglia della Roma. Il contratto del centrocampista inglese è stato ufficialmente depositato in Lega e ora manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club giallorosso . Maitland-Niles lo scorso 5 gennaio aveva svolto le visite mediche per definire il trasferimento nella Capitale all'interno del centro sportivo dell'Arsenal, su precisa richiesta del club di Friedkin per velocizzare i tempi del trasferimento .

Maitland-Niles, la Roma lo vuole avere a disposizione per la Juve

Dopo aver chiuso con l'Arsenal con la formula del prestito prestito secco - senza opzione di riscatto - per 500 mila euro più altri 500 di bonus, la volontà della Roma ora è quella di avere Maitland-Niles già per il big match di domenica alle 18:30 contro la Juventus, complice anche la squalifica di Karsdorp, espulso per doppia ammonizione contro il Milan. Il giocatore è atteso a Roma nella giornata di venerdì e si metterà a disposizione di José Mourinho per iniziare, forse subito da titolare, la sua esperienza in Serie A.