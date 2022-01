In gran segreto, Axel Tuanzebe ha già svolto le visite mediche con il Napoli. Tutto è già stato definito con il Manchester United e il giocatore è stato autorizzato a svolgere le visite in Italia. Tuanzebe passa così al Napoli con la formula del prestito secco oneroso per una cifra pari a circa cinquecentomila euro. Per un eventuale riscatto, le parti si aggiorneranno più avanti.