Il calciomercato invernale è appena iniziato ma intanto in casa Milan si pensa anche a blindare alcuni dei propri giocatori importanti: "Il rinnovo di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Ismael Bennacer", ha detto il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, al meeting online dell'Associazione Italiana Milan Clubs. "Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa". E se per i due giocatori citati il rinnovo è "ben avviato", Maldini ha fatto sapere che ci sono trattative in corso anche per un altro giocatore rossonero: "Stiamo parlando anche con Rafael Leao. L'intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Naturalmente sono calciatori che hanno dato tanto fino a oggi, pur essendo ragazzi giovani. Per questo pensiamo che possano dare tantissimo in futuro".