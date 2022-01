Potrebbe essere un altro ex Serie A il Commissario tecnico della Polonia dopo l’addio di Paulo Sousa. Il portoghese, ex centrocampista della Juventus e allenatore della Fiorentina, nei giorni scorsi ha risolto il contratto con la Federazione polacca – che inizialmente si è era opposta alla decisione – dietro il pagamento di un indennizzo economico, per accettare la proposta dei brasiliani del Flamengo. Ora la Federazione polacca pensa a Fabio Cannavaro per sostituirlo: l’italiano si trova già a Varsavia dove presto incontrerà il presidente della Federazione proprio per discutere di un possibile incarico per la panchina lasciata libera da Paulo Sousa. Polonia che, ricordiamo, a marzo sarà impegnata negli spareggi playoff per accedere al Mondiale in Qatar nel 2022.