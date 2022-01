Dopo aver accolto Ainsley Maitland-Niles (arrivato a Roma questo venerdì), il club giallorosso accelera per chiudere l'acquisto di Sergio Oliveira: il centrocampista portoghese è l'obiettivo numero uno di Tiago Pinto e Mourinho per rinforzare il centrocampo della Roma e i contatti con il Porto sono continui in queste ore per arrivare all'intesa definitiva, per cui comunque ci sarà da aspettare almeno fino a lunedì. In queste ore, quindi, i dirigenti delle due società sono a lavoro per limare le distanza tra le parti. La fiducia, comunque, è in aumento perché l'affare si concluda all'inizio della prossima settimana. Lo ricordiamo: la formula con cui la Roma sta per chiudere l'arrivo in giallorosso di Sergio Oliveira è quella del prestito con diritto di riscatto.