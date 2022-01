Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di giovedì e dopo il classico "Benvenuto" su Twitter di Aurelio De Laurentiis, oggi il Napoli ha reso noto l'ufficialità dell'arrivo di Axel Tuanzebe in squadra. Il difensore di origini congolesi e con nazionalità inglese arriva dal Manchester United con la formula del prestito oneroso ma senza diritto di riscatto (opzione che, eventualmente, verrà trattata dai club in seguito). Si tratta del primo rinforzo ufficiale del Napoli nel calciomercato di gennaio. Spalletti accoglie così un nuovo giocatore in difesa.

Chi è Tuanzebe e i suoi numeri

leggi anche

Insigne ai Toronto da luglio: è ufficiale

Axel Tuanzebe è un difensore centrale classe 1997 e ha svolto tutte le trafile nel settore giovanile del Manchester United, dove al termine della stagione 2016/2017 è stato anche eletto "Miglior giovane dell'anno". Con la maglia dei Red Devils ha esordito il 29 gennaio 2017, in FA Cup contro il Wigan: fu Josè Mourinho a lanciarlo tra i professionisti. Con il trasferimento al Napoli per Tuanzebe sarà la prima esperienza fuori dall'Inghilterra: il difensore infatti vanta 37 partite ufficiali con la maglia del Manchester United e 48 con quella dell'Aston Villa, club in cui ha giocato per due occasioni in prestito, prima dal gennaio 2018 a maggio 2019 e poi dallo scorso agosto fino a oggi. Adesso inizia la sua nuova avventura con la maglia del Napoli.