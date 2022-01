Genoa, riflessioni in corso: Shevchenko a rischio

Andriy Shevchenko non era in panchina a causa del Covid, è stato quindi costretto ad assistere da casa all'ennesima sconfitta del suo Genoa. I rossoblù cadono nuovamente in casa contro lo Spezia, perdendo un fondamentale scontro salvezza. A questo punto la situazione si fa pesante, urge un immediato riscatto per evitare la retrocessione. Il Genoa, al momento, è al penultimo posto in classifica, a -5 dal Venezia quartultimo ma anche con una partita in più rispetto agli arancioneroverdi. E, soprattutto, i rossoblù non vincono dallo scorso 12 settembre e, nell'era Shevchenko, hanno ottenuto appena 3 punti in 9 partite. Numerosi disastrosi, che mettono in discussione la posizione dell'allenatore ucraino. Sono ore di riflessione per la società, che sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un'immediata svolta in panchina.