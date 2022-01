Cresce l'ottimismo per il raggiungimento di un accordo totale tra l'Inter e l'entourage di Brozovic per il rinnovo del contratto del croato, in scadenza il prossimo giugno. Restano ancora da definire dettagli, ma ci sono possibilità che ci sia l'annuncio entro la fine di gennaio

Si fa sempre più vicino il raggiungimento dell'accordo totale per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter. L'entourage del centrocampista croato, in scadenza a giugno 2022, è a un passo dal trovare l'intesa con la dirigenza nerazzurra: la fiducia in casa Inter aumenta e sono alte le possibilità che la stretta di mano avvenga entro la fine del mese di gennaio. Resta ancora da definire qualche dettaglio, ma per la fumata bianca non dovrebbe mancare più molto tempo. Dopo Lautaro Martinez, Barella e Dimarco, il prossimo giocatore dell'Inter a rinnovare il proprio contratto dovrebbe proprio essere Marcelo Brozovic.