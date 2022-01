Inter-Juventus di Supercoppa Italiana, curiosità e statistiche sul derby d'Italia

Inter e Juventus si sfideranno a San Siro nell'edizione numero 34 della Supercoppa Italiana. Soltanto un precedente tra le due squadre nella competizione: nel 2005 vinsero i nerazzurri grazie a un gol di Veron. Allegri diventerà l'allenatore con più presenze in Supercoppa, Inzaghi ha sempre vinto quando ha partecipato. Ecco tutte le statistiche e le curiosità della sfida Condividi

Da un lato l'Inter campione d'Italia, che dopo aver conquistato il diciannovesimo scudetto nella passata stagione va a caccia di un altro titolo. Dall'altro la Juventus, che nella scorsa annata si è imposta in Coppa Italia e cerca il bis dopo aver già vinto il trofeo nell'ultima edizione. Tutto pronto per la sfida tra le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, valida per la Supercoppa Italiana.

Dove e quando si gioca la Supercoppa Italiana? Il match di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà martedì 12 gennaio 2022, con calcio d'inizio alle ore 21, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? Quello in programma a San Siro sarà soltanto il secondo scontro tra Inter e Juventus in Supercoppa Italiana. Nell'unico precedente tra le due squadre, nel 2005, ad alzare il trofeo furono i nerazzurri battendo i bianconeri 1-0 grazie alla rete siglata da Juan Sebastian Veron. In generale, invece, la Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 gare contro l'Inter in tutte le competizioni (7 vittorie e 4 pareggi): l'unico successo nerazzurro in questo periodo risale al 2-0 interno nel girone di andata dello scorso campionato. Equilibrio totale nelle ultime otto sfide giocate a San Siro tra le due squadre: 3 vittorie per parte e 2 pareggi.

Statistiche e curiosità della Supercoppa Italiana Quella che si giocherà martedì 12 gennaio sarà l'edizione numero 34 della Supercoppa Italiana. La Juventus è la squadra che ha alzato il trofeo il maggior numero di volte, nove (almeno due in più di ogni altro club), l'Inter ha vinto la competizione in cinque occasioni. Si giocherà a San Siro, lo stadio in cui sono state giocate più gare di Supercoppa Italiana: 11, più del doppio rispetto ad ogni altro. In ogni caso, non si giocava a Milano dal 2010, quando l'Inter vinse contro la Roma. Sarà la quarta edizione della Supercoppa Italiana disputata a gennaio e il dato porta bene alla Juventus, che ha sempre vinto in tutte e tre le precedenti edizioni (1996, 2019 e 2021). I bianconeri, campioni in carica, hanno partecipato a tutte le ultime nove edizioni della Supercoppa, ma in questo lasso di tempo soltanto una volta ha vinto il trofeo per due edizioni consecutive, nel 2012 e nel 2013. L'Inter, invece, tornerà a giocare una partita di Supercoppa per la prima volta dal 2011, quando venne sconfitta 2-1 dal Milan a Pechino. Juventus e Inter, infine, sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol nella storia della Supercoppa Italiana (rigori esclusi): 28 reti per i bianconeri, 17 per i nerazzurri.

Come stanno Inter e Juventus Entrambe le squadre sono reduci da due belle vittorie nell'ultima giornata di campionato: la squadra di Inzaghi ha battuto la Lazio (2-1), quella di Allegri ha superato in rimonta la Roma (3-4). In testa alla classifica di Serie A, l'Inter in campionato ha vinto 8 partite di fila e nelle ultime 16 uscite in tutte le competizioni ha perso soltanto una gara (2-0 contro il Real Madrid in Champions a inizio dicembre), ottenendo nel parziale ben 13 successi. Buon periodo anche per la Juventus, imbattuta da 8 gare in tutte le competizioni (6 vittorie e 2 pareggi): l'ultimo ko risale a fine novembre contro l'Atalanta.

Quali giocatori possono essere protagonisti Tutti i big a disposizione nell'Inter. In casa nerazzurra prima presenza in Supercoppa Italiana per Samir Handanovic, che prima di questa edizione era il giocatore con più presenze in Serie A (535) a non aver mai disputato una gara nella competizione da quando è stata istituita nel 1988. 2 gol in 3 presenze (sempre in maglia bianconera) in Supercoppa, invece, per Arturo Vidal, che con l'Inter ha già segnato da ex alla Juventus nel gennaio 2021 in Serie A. In casa bianconera fari puntati su Paulo Dybala, che ha segnato 4 gol in 5 presenze in Supercoppa Italiana, e su Leonardo Bonucci. Il difensore, che ha saltato le ultime due gare di campionato per infortunio, qualora scendesse in campo arriverebbe a quota 8 presenze in Supercoppa, superando nella speciale classifica Javier Zanetti: solamente Gigi Buffon e Dejan Stankovic (9) contano più presenze nella storia della competizione. Nella Juve non ci sarà Federico Chiesa, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Squalificati inoltre Cuadrado e De Ligt.

Gli allenatori In Inter-Juventus Massimiliano Allegri guiderà per la 7^ volta una squadra in Supercoppa Italiana. L'allenatore bianconero diventerà così il più presente nella storia della competizione, superando Marcello Lippi (6 presenze). Simone Inzaghi, invece, è uno dei due allenatori (l'altro è Rafa Benitez) ad aver partecipato più di una volta (2) alla Supercoppa Italiana riuscendo sempre ad alzare il trofeo.