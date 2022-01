In dirittura d'arrivo la trattativa per l'esterno classe 2001 che prenderà il posto di Boga: operazione da 3 milioni di euro. Intanto torna Babacar che non è stato riscattato dall'Alanyaspor

Dopo la cessione di Boga all'Atalanta, il Sassuolo ha individuato il nuovo rinforzo per l'attacco. Si tratta di Emil Konradsen Ceide, ala sinistra classe 2001 di proprietà del Rosenborg. La trattativa è in dirittura d'arrivo: operazione da 3 milioni di euro per il giovane che è nel giro della nazionale under 21 norvegese. Approdato al Rosenborg nel 2018, Ceide vanta 83 presenze con i bianconeri e ha messo a segno 10 gol nel 2021.