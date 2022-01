La Samp ci prova ancora per Gonzalo Villar, centrocampista della Roma (appena 6 presenze in stagione e tutte in Conference League, nessuna in A). Per quanto riguarda l’attaccante esterno non ci sono solo Grifo e Borini: l’ultima idea di oggi è Jorge Carrascal, numero 10 del River Plate classe ’98. Il giocatore ha chiesto da tempo alla società di andare via e infatti potrebbe lasciare l’Argentina con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora dunque la Samp dovrà decidere se fare un’offerta al River per provare a portarlo in Serie A.