I Villans ufficializzano l'arrivo di Coutinho con la formula del prestito secco dal Barcellona: "Non vedo l'ora di divertirmi a giocare a calcio in questo grande club", ha detto il brasiliano. "Ho parlato molto con Gerrard": i due hanno un passato insieme al Liverpool

Mancava solo l'ufficialità. È arrivata questo martedì sera: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Aston Villa . L'esterno brasiliano passa dal Barcellona alla squadra allenata da Steven Gerrard con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione : "Sono molto contento di essere in questo grande club. Ho parlato molto con Gerrard: mi ha spiegato le ambizioni di questa squadra. Non vedo l'ora di divertirmi a giocare a calcio qui ". Sono queste le prime dichiarazioni di Coutinho da nuovo giocatore dell'Aston Villa, rilasciate al canale ufficiale del club. Porterà la maglia numero 23.

Gerrard ritrova Coutinho

Per l'attaccante brasiliano classe 1992 - e con un passato all'Inter, dal 2010 al 2013 - si tratta di un ritorno in Premier League: nell'estate 2013 fu il Liverpool ad acquistare Coutinho proprio dall'Inter. Philippe, con la maglia dei Reds, ha disputato un totale di 201 partite, 81 delle quali vissute con un capitano chiamato Steven Gerrard. Lo stesso che oggi lo ha chiamato all'Aston Villa per rilanciarlo dopo le ultime stagioni sotto tono al Barcellona.