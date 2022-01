L'impatto del Covid sul calcio: l'analisi di KPMG

2/13

INTER: PERDITE DA RECORD…



Quasi tutti i club campioni si ritrovano in perdita: nel rapporto tra ricavi e perdite nette (in milioni di euro) relativi alla scorsa stagione, l’unica eccezione è rappresentata dal Bayern Monaco. In coda Atletico Madrid e Inter, quest’ultima segnata da una perdita netta record di 245,6 milioni di euro mai registrata da un club italiano. Pesano la mancanza del matchday, la crescita dei costi e le spese sul mercato. Nel caso dei Colchoneros va registrato il crollo da 1,8 a 111,7 milioni (quasi 100 in più!) per l’acquisto di giocatori