Secondo quanto riportato da L'Equipe il centrocampista francese avrebbe ormai deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con i Red Devils. Su di lui sarebbe in pole il Paris Saint-Germain, che starebbe osservando da vicino la situazione con l'obiettivo di mettere a segno l'ennesimo prestigioso colpo a parametro zero

Il futuro di Paul Pogba sembra essere sempre più lontano dal Manchester United. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il centrocampista francese - il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno - non rinnoverà il suo accordo con i Red Devils. Fuori per un infortunio alla coscia dallo scorso novembre, il classe '93 non ha ancora ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo e la tensione con il club non accennerebbe a smorzarsi. A confermarlo anche le parole di Ralf Rangnick, che di recente ha commentato così la situazione che riguarda Pogba: "Non dirò che non valga la pena tenerlo - ha chiarito il manager dello United -, ma tutti devono ambire a giocare in un grande club come il nostro. Se un calciatore non vuole giocarci a medio o a lungo termine, credo che non abbia senso provare a convincerlo".