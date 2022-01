Il 28enne serbo, tornato a Firenze nella scorsa estate, sin qui ha giocato 126 minuti in campionato con i viola: la Samp pensa a lui per rinforzare la difesa. L'alternativa è Martin Caceres, seguito anche dalla Salernitana. In porta idea Sepe dal Parma

La Sampdoria cerca rinforzi per la difesa: la squadra allenata da Roberto D'Aversa ha chiesto alla Fiorentina Matija Nastasic . Il centrale serbo, titolare nella vittoria di Coppa Italia sul campo del Napoli, è tornato in estate in viola, dove aveva già giocato nella stagione 2011/12 prima di passare al Manchester City: in stagione il 28enne ha trovato spazio in Serie A solo per 126 minuti e dopo la prossima partita di campionato della Fiorentina contro il Genoa le società torneranno a parlare dell'operazione con l'entourage del giocatore. Per la difesa della Samp resta un'alternativa valida Martin Caceres , seguito anche dalla Salernitana .

Obiettivo Sepe per la porta

Sampdoria e Salernitana hanno anche un altro obiettivo in comune: Luigi Sepe. Il portiere classe 1991 di proprietà del Parma non è mai sceso in campo in gare ufficiali con gli emiliani in stagione e potrebbe essere un obiettivo. La Samp ha incontrato l'agente del portiere, che segue anche Andrea Conti, appena arrivato a Genova in prestito dal Milan. Le parti hanno avviato un dialogo per capire se il terzino resterà in blucerchiato anche dopo giugno e se ascolterà altre proposte. A monitorare con attenzione la sua situazione c'è il Verona.