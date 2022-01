Conti è della Samp: arriva a titolo definitivo

Andrea Conti è un nuovo giocatore della Sampdoria, che lo ha acquisito dal Milan a titolo definitivo con un contratto per il momento fino al termine della stagione. Ad annunciarlo è la stessa società blucerchiata con un comunicato ufficiale pubblicato sul propri sito web: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti (nato a Lecco il 2 marzo 1994)". Conti, che era in scadenza al termine della stagione con il Milan, si lega alla Sampdoria con un contratto fino a giugno, ma già in settimana gli agenti del laterale destro classe 1994 si incontreranno con i dirigenti blucerchiati per capire se ci sono le condizioni per estendere il contratto anche oltre il termine della stagione.