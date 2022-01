Il club blucerchiato ha deciso di cambiare dopo il ko interno contro il Torino: D'Aversa verrà esonerato, al suo posto tornerà Marco Giampaolo. Trovato l'accordo per un contratto di 6 mesi, con opzione per ulteriori due anni in caso di salvezza

Tre sconfitte in tre partite giocate nel 2022, la Sampdoria ha raccolto zero punti nelle sfide con Cagliari, Napoli e Torino. Una sola vittoria nelle ultime otto di campionato e un rendimento che preoccupa la società blucerchiata, che ha deciso per il cambio di allenatore. Roberto D'Aversa verrà esonerato nelle prossime ore e la dirigenza della Sampdoria ha deciso di puntare sul ritorno di Marco Giampaolo, che ha già lavorato a Genova con ottimi risultati tra il 2016 e il 2019. Un'opzione già presa in considerazione nelle scorse settimane e che è diventata ancor più concreta dopo il ko interno contro il Torino. Anche in questa domenica ci sono stati dei contatti importanti che hanno portato all'accordo definitivo: pronto un contratto di 6 mesi, più un'opzione per altri due anni legati alla salvezza. Dopo l'esonero di D'Aversa, verrà ufficializzato anche l'accordo con il nuovo allenatore. Da definire solo le tempistiche, ma la strada è ormai tracciata e porta dritta al ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria.