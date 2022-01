L'argentino, che non ha ancora rinnovato il contratto con la Juve, ha spiegato la mancata esultanza dopo il gol del vantaggio: "Avevo invitato un amico e non lo trovavo, guardavo in tribuna per quello. Se dovete credermi? Dipende da voi. Ma sono successe cose di cui preferisco non parlare. La società ha deciso che se ne parlerà tra febbraio e marzo, io non ho nulla da dimostrare a nessuno"

La reazione dopo il gol che ha sbloccato la partita non è passata inosservata, con quella mancata esultanza e lo sguardo fermo verso la tribuna, e le parole di Paulo Dybala al termine di Juventus-Udinese non sono state per nulla banali. L'attaccante argentino, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, ha spiegato così a Sky Sport l'episodio: "Avevo invitato un amico e non lo trovavo - le parole di Dybala -, ho guardato per quello verso la tribuna. Se mi dovete credere? Non lo so, quello dipende da voi. Ma ultimamente sono uscite tante notizie e sono successe tante cose di cui preferisco non parlare". "La società ha deciso che se ne parlerà tra febbraio e marzo - ha poi aggiunto Dybala a Dazn a proposito delle trattative per il rinnovo -, io non ho nulla da dimostrare a nessuno. Sono a disposizione dell'allenatore ed aspetto".