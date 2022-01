I rappresentanti dell'argentino incontreranno il club per fare il punto della situazione: il giocatore gradirebbe la destinazione italiana e ha già comunicato all'Ajax che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023

C'è sempre Nicolas Tagliafico in cima alla lista dei desideri del Napoli per la fascia sinistra. Già nel mirino la scorsa estate, gli azzurri sono tornati alla carica per il terzino argentino di proprietà dell'Ajax. Martedì potrebbe essere una giornata importante visto che gli agenti del giocatore sono ad Amsterdam, pronti a incontrare la società per fare il punto della situazione. L'interesse del Napoli è forte e la società di De Laurentiis vorrebbe Tagliafico in prestito con diritto di riscatto. L'argentino, in scadenza a giugno 2023, ha già comunicato all'Ajax che non rinnoverà il contratto e gradirebbe la destinazione italiana.