Everton su Mourinho: 'no' del portoghese

L'Everton è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Rafa Benitez. L'intenzione del club di Liverpool è quella di affidarsi a un altro nome di spessore, dopo lo spagnolo e Carlo Ancelotti, e il primo nome sulla lista è quello di José Mourinho. Secondo i colleghi di Sky Sports UK, il patron Farhad Moshiri vorrebbe riportare il portoghese in Premier League, affidando a lui il prosieguo del progetto Everton. Non c'è stato ancora un approccio ufficiale con la Roma, ma l'idea di José Mourinho è chiara: vuole restare sulla panchina giallorossa. Il portoghese ha cambiato squadra a stagione in corso solo una volta, quando nel 2001 passò dal Leiria al Porto. Questa volta non cambierà, si sente parte integrante del progetto Roma dopo aver firmato un contratto triennale in estate. Nonostante la corte di un club forte come l'Everton, quindi, Mourinho dirà di no perché convinto di voler proseguire il suo percorso in giallorosso.