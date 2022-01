Verona, vicino Retsos dal Bayer Leverkusen

Dopo la cessione di Magnani alla Sampdoria, il Verona guarda in Bundesliga per rafforzare la difesa di Igor Tudor. I veneti, infatti, sono vicini a Panagiotis Retsos, difensore greco del Bayer Leverkusen. Il giocatore è in scadenza di contratto con i tedeschi che nel 2017 lo acquistarono per 17,5 milioni di euro dall'Olympiacos. I due club sono vicini all'accordo e a breve Retsos potrebbe trasferirsi a Verona. Il difensore diventerebbe il quinto giocatore greco in maglia gialloblu dal 2000 a oggi dopo Vangelis, Tachtsidis, Moras e Christodoulopoulos.