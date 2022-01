I francesi avrebbero lasciato partire l'argentino in prestito solo in cambio di Kean che lo scorso anno ha giocato 41 partite con i parigini. L'attaccante, però, ha già giocato con due squadre diverse in stagione

Non sarà Mauro Icardi il rinforzo a gennaio per il mercato della Juventus. Tuttavia i bianconeri hanno fatto un tentativo per l'attaccante argentino e risale all'inizio della sessione invernale di calciomercato. Il Paris Saint Germain avrebbe aperto al prestito di Icardi soltanto in cambio di Moise Kean. Un nome gradito al direttore sportivo Leonardo visto che l'attaccante italiano fece benissimo la scorsa stagione a Parigi, siglando 17 gol in 41 presenze. Il trasferimento di Kean al Paris Saint Germain, però, era impossibile per regolamento visto che l'attaccante ha già giocato con due squadre diverse in questa stagione.