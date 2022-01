Contatto Tiago Pinto-Paratici per il centrocampista francese: il giocatore è in uscita, i giallorossi hanno chiesto informazioni. Ma sul classe 1996 ex Lione c'è anche l'interesse del Psg

Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono stati i primi due rinforzi per José Mourinho, la Roma continua a sondare il mercato internazionale alla ricerca di altri colpi importanti. Tiago Pinto ha anche fatto un sondaggio per Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 del Tottenham. In Inghilterra si è ipotizzato uno scambio tra francesi, con il passaggio di Jordan Veretout agli Spurs. In realtà c'è stato un semplice contatto tra Tiago Pinto e Fabio Paratici, con il general manager della Roma che ha chiesto informazioni sull'ex Lione, che potrebbe non rientrare più nei piani di Antonio Conte. Il discorso, per il momento, non è andato avanti, in ogni caso il club giallorosso dovrà dare via qualcuno a centrocampo prima di fare nuovi acquisti.