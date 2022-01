Milan, scelto il post Pellegri: è Marko Lazetic

Con Pietro Pellegri destinato ad andare al Torino dopo che il Monaco non ha accettato l'offerta del Milan per il riscatto, i rossoneri hanno individuato il sostituto in attacco. Il profilo scelto dalla dirigenza è quello di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 di proprietà della Stella Rossa. Il giocatore è vicino al trasferimento al Milan a titolo definitivo per quattro milioni di euro. Una mossa che confermerebbe la linea verde portata avanti da Maldini e Massara, con Lazetic che avrebbe l'opportunità di crescere alle spalle di Ibrahimovic e Giroud.