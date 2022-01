Milan, Botman resta il "preferito"

È sempre il difensore il primo obiettivo dei rossoneri, con il nome di Botman del Lille ancora in cima alla lista. Le alternative sono Bailly dello United, Diallo del Psg, Tanganga del Tottenham: tutte piste aperte ma per cui non si registrano accelerate. Se per Botman non si dovesse trovare un accordo ora i rossoneri vorrebbero provare a bloccare ora il giocatore per giugno.