Ultima settimana di mercato, i tifosi del Milan si attendono un rinforzo per la corsa scudetto. Ma i rossoneri sono attivi anche sul fronte rinnovi, a partire da quello di Theo Hernandez: "Siamo veramente vicini, siamo agli sgoccioli. Ci incontreremo nei prossimi giorni con l'agente ma siamo molto vicino alla firma”, le parole di Paolo Maldini. Che aggiunge: “In questo mercato non avremo la disponibilità per un colpo alla Vlahovic, ma anche inferiore. A fine campionato vedremo. Non siamo perfetti, ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l'abbiamo giocata per vincere significa che, in caso di successo, avremmo fatto quattro vittorie dalla ripresa del campionato. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per giocare anche senza rinforzi, è un'idea dell'area sportiva oltre che della proprietà".