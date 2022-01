Il Newcastle insiste per Robin Gosens, obiettivo già per questo mercato di gennaio. Dopo i contatti dei giorni scorsi, adesso il club inglese è pronto a presentare un’offerta ufficiale all’Atalanta forte anche del sì del calciatore che spinge per il trasferimento in Inghilterra: con l’esterno classe 1994 – fermo per infortunio dallo scorso 29 settembre – c’è infatti già un accordo per un contratto di tre anni e mezzo a 3.5 milioni di euro netti a stagione, molto di più (quasi il triplo) rispetto allo stipendio che attualmente percepisce in nerazzurro. Nonostante i tempi di recupero del tedesco si siano allungati – dai 3 mesi inizialmente previsti si rischia di arrivare quasi a 5 mesi di stop –, il Newcastle proverà a fare un nuovo tentativo per acquistare il calciatore entro la fine del mercato di gennaio.