È fatta per Veiga: la Juve prepara i contratti

Documenti in via di definizione tra Juventus e Chelsea per Veiga. L'arrivo del difensore a Torino è previsto nella giornata di domani

La Juventus attende Renato Veiga dopo aver raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento del difensore. Operazione in prestito secco oneroso sui 4.5 milioni (in cui è compreso il pagamento dell’ingaggio del calciatore e le commissioni dell’operazione). Juventus e Chelsea stanno definendo i documenti per poter chiudere il trasferimento del giocatore: potrebbe quindi essere a Torino nella giornata di sabato 25 gennaio.