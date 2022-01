Previsto un vertice di mercato in casa nerazzurra per stabilire le strategie da attuare in questa ultima settimana. Si tratterà di un incontro su cui si farà il punto su tre questioni principali: l'eventuale trasferimento di Sensi alla Samp, la possibilità di prendere un attaccante in prestito (ipotesi Caicedo) dopo il ko di Correa e la situazione legata ad un esterno sinistro, considerando che Perisic non ha ancora rinnovato. Ma a gennaio non ci saranno grandi investimenti CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE Condividi

La vittoria in campionato contro il Venezia per concludere al meglio il mese di gennaio dopo il successo in Supercoppa italiana e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e, soprattutto, per consolidare sempre più il primo posto in classifica. Adesso, per l'Inter, è tempo di pensare al futuro. Come annunciato dallo stesso Simone Inzaghi, nelle prossime ore è previsto un vertice di mercato per stabilire le strategie da attuare in questa ultima settimana di trattative. Si tratterà di un incontro su cui si farà il punto su tre questioni principali: l'eventuale trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria, la possibilità di prendere un altro attaccante dopo l'infortunio di Joaquin Correa e la situazione legata ad un esterno sinistro, considerando che Ivan Perisic non ha ancora rinnovato.

Sensi vuole la Samp CALCIOMERCATO Sensi, l'Inter chiede ancora tempo alla Samp L'operazione sembrava già conclusa, con un trasferimento alla Sampdoria praticamente definito. Poi, però, l'infortunio accusato da Correa contro l'Empoli in Coppa Italia ha cambiato le carte in tavola: l'Inter ha preso tempo e non ha ancora deciso se lasciare partire o meno il centrocampista. Il club nerazzurro sta facendo delle valutazioni, considerando non solo l'infortunio del Tucu ma anche la posizione di Lautaro Martinez, che è diffidato e che inoltre, insieme a Sanchez, volerà in Sudamerica per giocare le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Entrambi torneranno a Milano soltanto a ridosso del prossimo turno di campionato, quando è in programma il derby contro il Milan. L'Inter ha così bloccato Sensi, il quale ha però riferito che quella blucerchiata sarebbe la sua opzione preferita perché gli mermetterebbe di giocare con continuità e di conquistare la Nazionale.

Un attaccante in prestito? Ipotesi Caicedo IL DATO L'Inter rimonta ancora, nessuno fa meglio in A Un'altra questione, sempre legata all'infortunio di Correa, è quella legata alla possibilità di prendere un rinforzo per il reparto offensivo. L'argentino starà fuori circa un mese in un momento delicatissimo. A febbraio, infatti, l'Inter affronterà quattro gare decisive: il derby di campionato contro il Milan (06/02), i quarti di finale di Coppa Italia con la Roma (09/02), la trasferta di Napoli in Serie A (13/02) e l'andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool (16/02). Per questo un giocatore in più in avanti potrebbe servire e tra le ipotesi che si potrebbero valutare c'è quella che porterebbe a Felipe Caicedo, che Inzaghi conosce benissimo. L'attaccante, che ha condiviso diversi anni con l'allenatore alla Lazio, in questa stagione non sta trovando molto spazio con il Genoa e potrebbe dunque essere un profilo adatto. Ma, in ogni caso, l'Inter prenderebbe un attaccante soltanto in prestito fino a fine anno.