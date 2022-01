Il direttore sportivo viola ha parlato del futuro dell'attaccante a Sportitalia: "Siamo pronti a valutare qualunque evenienza, anche in questo mercato. Non possiamo perdere Dusan a zero: abbiamo ricevuto offerte ufficiali, ma da parte dell'agente non abbiamo mai avuto riscontri. Se ha scelto la Juve ce lo dirà lui" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

La Fiorentina fa il prezzo per Dusan Vlahovic: "70 milioni di euro, senza contropartite e senza pagamenti dilazionati". A dirlo è il direttore sportivo della viola, Daniele Pradè, che svela la valutazione dell'attaccante serbo, in scadenza nel 2023 e nel mirino di diversi club, tra cui Juventus, Arsenal e Tottenham. Pradè apre a qualsiasi opzione per Vlahovic: "Le porte della Fiorentina sono aperte a tutti, siamo pronti a qualunque evenienza, anche in questo mercato, anche per metterci ad un tavolo e prolungare, ma abbiamo bisogno di capire cosa vogliono il giocatore e i suoi procuratori - spiega il ds in un'intervista a Sportitalia - Siamo una società che fattura 75 milioni, non possiamo perdere Dusan a parametro zero. Abbiamo ricevuto offerte ufficiali per lui, molto sostanziose ma da parte dell'agente di Vlahovic non abbiamo mai alcun riscontro. Da parte nostra sempre c'è sempre stata grande trasparenza, vogliamo capire quello che veramente vogliono fare il giocatore e il suo agente, abbiamo fatto proposte, abbiamo i mezzi per proposte forti".

"Se Vlahovic ha scelto la Juve ce lo dirà lui" Porte aperte a tutti, dunque, anche alla Juventus. Da tempo i bianconeri, infatti, sono sulle tracce di Vlahovic: "Se Vlahovic ha scelto la Juve ce lo dirà lui - aggiunge Pradè - noi siamo qui anche se non aspettiamo in eterno, ma la risposta la vogliamo ancora di più dall'agente perché c'è un rispetto professionale e per riconoscenza. Il ragazzo fino a poco tempo non era neppure titolare, ci abbiamo creduto, lo abbiamo tutti trattato come un figlio, io sono molto attaccato a lui come ragazzo, ma la situazione non è facile, non c'è alcun tipo di apertura dal suo entourage e una società come la Fiorentina non può permetterselo, non possiamo permetterci di perderlo a zero".