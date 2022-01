Genoa, visite mediche per Piccoli. VIDEO

L'attaccante classe 2001 arriva in prestito dall'Atalanta fino al termine della stagione. I rossoblù hanno battuto la concorrenza della Sampdoria. Per Piccoli è la seconda esperienza in Liguria: nella stagione 2020-2021 ha indossato la maglia dello Spezia

Per il Genoa di Alexander Blessin arriva un nuovo rinforzo in attacco dopo Kelvin Yeboah. Si tratta di Roberto Piccoli, classe 2001 di proprietà dell'Atalanta. Piccoli ha svolto in mattinata le visite mediche all'istituto "Il Baluardo" di Genova e in giornata firmerà il contratto che lo legherà al Genoa fino a giugno. L'attaccante, cercato nelle scorse settimane anche dalla Sampdoria, arriva dall'Atalanta con la formula del prestito fino al termine della stagione.