Il Milan ha una nuova idea per la difesa. Si tratta di Malick Thiaw , centrale classe 2001 di proprietà dello Schalke 04. I rossoneri hanno avviato i contatti con il club tedesco per il difensore, sul quale c'è anche la forte concorrenza del Liverpool . Non c'è un accordo Milan e Schalke ma Thiaw è uno degli obiettivi degli ultimi giorni di mercato per Maldini e Massara : la trattativa è destinata a proseguire.

Chi è Malick Thiaw

leggi anche

Lazetic fa le visite col Milan: si attende firma

Nato a Dusseldorf l'8 agosto del 2001, Thiaw è cresciuto nel settore giovanile dello Schalke dove è arrivato nel 2015. In carriera ha già totalizzato 47 presenze in prima squadra, divise tra le 27 partite giocate tra Bundesliga e Coppa di Germania nella scorsa stagione, quando lo Schalke è retrocesso, e le 20 presenze di quest'anno in Zweite Liga, dove è stato sempre titolare. In campo può giocare sia al centro della difesa che, all'occorrenza, da terzino destro. Le sue prestazioni lo hanno portato anche a vestire per sei volte la maglia dell'Under 21 della Germania, dove ha debuttato lo scorso 2 settembre.