La Salernitana ci prova: suggestione Diego Costa

Il club granata sogna un altro giocatore di esperienza per l'attacco dopo Ribery. Diego Costa si è svincolato da pochi giorni dall'Atletico Mineiro. In carriera ha vinto in Spagna e in Inghilterra con Atletico Madrid e Chelsea

La Salernitana sta facendo un tentativo per convincere Diego Costa a giocare in Serie A. Il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini non ha negato l'idea di arrivare all'ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid, svincolato da un paio di settimane dall'Atletico Mineiro. Il 33 ha contribuito con 4 gol in 15 partite alla vittoria del Brasilerao da parte del suo ex club e Sabatini vorrebbe regalare a Stefano Colantuono un attaccante di grande esperienza, che a Salerno farebbe coppia con Ribery.