Simone Inzaghi è molto vicino ad avere un nuovo attaccante - per lui una vecchia conoscenza - a partire dalla prossima gara di campionato, il derby contro il Milan in programma il 5 febbraio. L’Inter è a un passo dall'arrivo, in prestito fino al termine della stagione, di Felipe Caicedo dal Genoa: l'accordo tra il club nerazzurro e il giocatore c'è già, ma mancano ancora da definire dei dettagli con i rossoblù. L'Inter, infatti, non intende spendere di più rispetto a quanto non stesse già spendendo per Sensi in termini d'ingaggio, e su questo il giocatore è d'accordo; essendo però l'ingaggio di Caicedo superiore a quello di Sensi, l'Inter sta aspettando che il giocatore ecuadoriano trovi un'intesa con il Genoa. O accetta di ridursi lo stipendio, andando a percepire così la cifra che prendeva Sensi, o dovrà accordarsi col Genoa per farsi pagare la parte restante. L'Inter aspetta che questi dettagli siano sistemati prima di procedere con la programmazione e lo svolgimento delle visite mediche del giocatore. Ma c'è fiducia per la conclusione dell'affare.